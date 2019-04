Fotografo romano muore annegato a Bali durante una vacanza sotto gli occhi della compagna

Andrea Massari, fotografo romano muore a Bali durante una vacanza sotto gli occhi della compagna. Il giovane fotografo italiano, è affogato. Il 32enne di origini romane ma molto conosciuto anche a New York per il suo lavoro, si trovava in vacanza in una delle spiagge più belle dell'Indonesia insieme alla sua compagna, Morkeviciute Valdemara.

I due stavano erano nell'isola di Cristal Bay, nel villaggio di Sakti, Nusa Penida, quando è avvenuto l'incidente. Andrea e la compagna avevano trascorso la mattinata in spiaggia, si sono allontanati intorno all'ora di pranzo per mangiare e poi sono tornati al mare, come riporta la stampa locale. Sarebbe stato a quel punto che il fotografo avrebbe scelto di fare un tuffo in acqua, anche se le condizioni non sembravano essere favorevoli e le onde iniziavano ad incresparsi.

Deve essere stato a quel punto che Andrea è stato in difficoltà e non è riuscito ad affrontare le onde. Quando la compagna ha visto le condizioni del mare e che non tornava a riva ha allertato i soccorsi, ma purtroppo per il giovane fotografo non c'è stato nulla da fare.

