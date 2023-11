Ballando con le Stelle, Lucarelli a Lambertucci: «Voglio che porti la lotta all’obesità fuori di qui, il mondo ha bisogno di te»

«Credo che avrei dovuto portarlo il centimetro, ma ho cercato di non provocare troppo». Ha detto Rosanna Lambertucci alla giuria di Ballando con le Stelle dopo la sua esibizione con Casula vivamente acclamata dal pubblico nella quinta puntata di ballando con le stelle.

La replica divertita di Zazzaroni: «Il centimetro non mi fa paura».

Poi l’intervento scherzoso della Lucarelli: «Ti voglio fuori da qui per due motivi: il primo è perché ho una gran voglia di togliere il pungiball a Teo Mammuccari qua dentro, ho voglia che tu esca così continua a dare pugni su un altro sacco. La seconda motivazione è che tu hai ragione quando dici che dobbiamo dimagrire, voglio che tu porti la lotta all’obesità fuori di qui, vai il mondo ha bisogno di te». Esclama Selvaggia ridendo.

Dopo, il focoso confronto di Mariotto: «Un capolavoro è lui che ti prende come quando prendi una scopa e la sbatti a destra e sinistra, e poi la sbatti per terra e la riprendi destra, sinistra…così sei»- poi incalza-«Sei riuscito a prendere la “Lambertuccia” e a sbatterla per tutta la pista.» Ha esclamato Mariotto a Casulla.

Perseverante sull’esibizione di Rossella aggiunge. «C’è qualcosa che eccita tutti: è il nervo, ma quando fai una mossa la devi fare convinta. Non con la manina così da regina pure morta» Commenti forti, diretti e decisi quelli del giudice in questa quinta puntata.

Conclude l'intervento del “fidanzato putativo” di Lambertucci, così viene definito Mammuccari da Milly Carlucci: «Buttiamo fuori Paola Perego stasera» ha detto Teo vicino a Paola.