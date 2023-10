Domenica In torna oggi, gli ospiti del 15 ottobre: dal cast di Ballando con le Stelle a Pierfrancesco Favino

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 ottobre, di Domenica In, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

Elisabetta Gregoraci e il succhiotto del figlio Nathan nascosto con un maglione ad agosto: «Pensavo lo avessero picchiato»

Domenica In, gli ospiti del 15 ottobre

Aspettando il ritorno su Rai 1 di Ballando con le Stelle - che debutterà con la nuova edizione il prossimo sabato 21 ottobre - Mara Venier accoglierà in studio Milly Carlucci e tutti i giudici di Ballando: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Per il momento cinema, a Domenica In ci sarà poi Pierfrancesco Favino, che presenterà il suo nuovo film "Comandante", diretto da Edoardo De Angelis e presentato quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia (in sala dal 31 ottobre). Al centro della storia Salvatore Todaro, comandante di un sottomarino durante la seconda guerra mondiale. Il secondo film presentato è Vacanze in Transilvania dei Me contro Te, con il famoso duo amato dai bambini che sarà in studio e in sala con il nuovo film dal 19 ottobre.

Da Tale e Quale Show arriverà poi in studio Scialpi (Giovanni Scialpi) che si racconterà tra vita privata e professionale esibendosi poi conuna hit dei Rocking Rolling. Ancora dal mondo della musica, la Venier accoglierà il celebre duo composto da Paola e Chiara, che faranno cantare il pubblico con la loro "Furore" raccontando il loro ritorno in auge dopo il successo del brano a Sanremo.