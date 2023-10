Verissimo, ospiti del 15 ottobre: dalla malattia di Enrica Bonaccorti alla preoccupazione per la guerra in Medio Oriente di Raz Degan

È domenica ed è tempo di Verissimo. Torna l'appuntamento, oggi 15 ottobre, con il salotto di Silvia Toffanin a partire dalle 16.30 su Canale 5. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e gli ospiti di questo domenica.

Enrica Bonaccorti a Verissimo: l'intervento al cuore, la morte del compagno, le nozze (saltate) con Renato Zero, gli abusi e la malattia (che ha anche Brad Pitt)

Verissimo, ospiti oggi

Domenica 15 ottobre, sempre alle 16.30 su Canale 5, Silvia Toffanin torna per tenere compagnia ai suoi fedeli telespettatori. Protagonista di una toccante intervista sarà Raz Degan. L’attore, cresciuto in un kibbutz in Israele, racconta il momento difficilissimo che lui e la sua famiglia stanno vivendo in questo momento storico con l’inizio della guerra tra Israele e Hamas. In studio anche Iva Zanicchi e Orietta Berti, rispettivamente capo squadra e giurata della nuova edizione di “Io canto generation” in partenza su Canale 5. E ancora: Claudio Amendola. Spazio poi a un'emozionante intervista di Enrica Bonaccorti reduce da un intervento molto serio per alcuni problemi di salute. Infine direttamente da Amici di Maria de Filippi i professori di danza Alessandra Celentano con l’amico Garrison.