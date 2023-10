Ballando con le Stelle, nessuna eliminazione alla prima puntata: salvi Lambertucci e Caprarica

Ballando con le stelle, lo spareggio tra Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula e Antonio Caprarica, in coppia con Maria Ermachkova non si farà.

A dare la notizia all’inizio della seconda puntata del programma è la conduttrice Milly Carlucci; che, prima di dare ufficialmente avvio alla puntata odierna, ha sottolineato lo svantaggio dovuto all’infortunio odierno di Caprarica durante le prove. Lo stiramento al polpaccio non è costato, però, al giornalista l’eliminazione.

Assegnata ad entrambi una penalità di dieci punti rispetto agli avversari in una puntata che vede ancora tutte le coppie in gara a contendersi la vittoria. Chi sarà il primo della classifica provvisoria?