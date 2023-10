Sara Croce fa impazzire i social: la concorrente di "Ballando con le stelle"

Domenica 22 Ottobre 2023, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 07:23

Sara Croce è già una stella. E non perché da qualche settimana ci balla insieme a "Ballando con le stelle", appunto, ma per il riscontro di pubblico che, dai social, si è trasferito davanti alla tv per lei. Sara Croce è nata a Garlasco il 4 giugno 1998. Sin da giovane si è appassionata al canto ma a 16 anni ha iniziato a sfilare. Dopo aver studiato Scienze Applicate al liceo e successivamente Comunicazione d'Impresa presso l'IULM di Milano, Sara Croce ha partecipato a "Miss Italia 2017", ottenendo il quarto posto. Nel 2019 è diventata nota per aver interpretato Madre Natura in "Ciao Darwin 8". Nella stagione 2019-2020 è sbarcata ad "Avanti un Altro" fino alla grande prima serata nazionale. Nel 2023 ha scelto infatti di partecipare a "Ballando con le stelle" con il maestro di ballo Luca Favilla. Sui social è una influencer con oltre 1 milione di follower su Instagram, dove condivide la sua vita e la sua passione per l'equitazione. Ciao Darwin, Madre Natura Sara Croce, boom di fan su Instagram: «La più bella di tutte»