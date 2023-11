Pagelle ascolti tv: top e flop di ieri 15 novembre. Chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano e Il Gladiatore?

Un cambio di programmazione ha portato Canale 5 a battere in ritirata proponendo il titolo cult de Il Gladiatore al posto della diretta del Grande Fratello, annullata poco prima di andare in onda e spostata a oggi, giovedì 16 novembre. Ma questa scelta avrà premiato Mediaset in termini di ascolti tv?

Ma cosa avranno gradito di più gli italiani? Su Rai1 è andato in onda uno degli appassionanti intrecci de Il Commissario Montalbano, su Rai 3 Chi l'ha visto, e poi ancora un palinsesto televisivo ricco di film, intrattenimento, informazione e attualità. Come è andata a finire? Vediamo dunque le pagelle dei top e flop degli ascolti tv della serata di ieri, mercoledì 15 novembre.

Rai 1, Montalbano non conosce età: 18.8%

Il Commissario Montalbano continua a confermarsi un vero e proprio caso televisivo, non importa che si tratti di repliche.

Con l'episodio di ieri - "Il metodo Catalanotti", dal dal terz’ultimo romanzo di Andrea Camilleri - le appassionanti vicende di Salvo hanno tenuto incollati al televisore 3.154.000 italian, pari al 18.8% di share.

Sfida tra Rai 2 e Italia 1: nel dubbio, cinema

I film rappresentano un contenuto a costo zero (o comunque basso rispetto ad altre produzioni ì), con il quale, nel dubbio, male non si fa. E così, sia la seconda rete Rai che Italia 1 ieri sera hanno puntato su due diverse "pellicole". Rai2 con Quelli Che Mi Vogliono Morto è la scelta di 1.105.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 Killer Elite appassiona 1.112.000 spettatori con il 6.3%. Sfida vinta, seppur di poco, da Mediaset.

Chi L'ha Visto? La cronaca nera non delude mai

La cronaca nera appassiona sempre e nella serata di mercoledì, complice anche il caso, recentissimo e drammatico, sulla scomparsa dei due giovani 22enni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, Federica Sciarelli con il suo Chi l'ha visto ieri sera va decisamente bene: 2.095.000 spettatori, pari al 12.6% di share.

Rete 4: Fuori dal Coro non sorprende

Dibattiti infuocati, polemiche e drammatizzazione della realtà - ieri andava in onda un servizio sulla radicalizzazione islamica - fanno sempre il loro compito, e anche nella puntata del 15 novembre il programma di attualità condotto da Mario Giordano si attesta intorno alla propria media, registrando un totale di 808mila spettatori, pari al 5.7%.

Canale 5: Russel Crowe non è Signorini

La cancellazione quasi improvvisa della diretta del Grande Fratello e la sostituzione con Il Gladiatore - nonostante la bellezza del film - non poteva far sperare in miracoli per Canale 5. Che perde quindi l'ormai quasi naturale sfida con Rai 1, senza però andare eccessivamente sotto. Russel Crowe tiene comunque incollati al video 1.426.000 spettatori con uno share del 10.3%.

La7 tiene

Con "Una Giornata Particolare", programma dedicato alla storia in salsa contemporanea, La7 mantiene numeri non eccezionali, ma neanche deludenti. Con la puntata di ieri su Garibaldi e la Spedizione dei Mille, Aldo Cazzullo convince 979.000 spettatori (5.7%).

Tv8, non malissimo

Con le replicne del terzo Live di X Factor, Tv8 viene scelto da 392.000 spettatori e colleziona il 2.6% di share. D'altronde, si tratta pur sempre di una replica, e più di tanto non si può pretendere. Il 4° live potremo invece gustarlo oggi, giovedì 16, alle 21:15 su Sky.

Nove, ultimo: 1.7%

Per la sua prima serata La7 punta su un film del 2004 - " È Già Ieri" - con Antonio Albanese e Fabio De Luigi che poteva oggettivamente andare meglio, vista l'indiscussa notorietà, bravura e simpatia dei due protagonisti. Ma tant'è. Record tutta la settimana non sono concessi neanche al Nove: 320.000 spettatori e 1.7%.