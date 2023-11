Terra Amara, le anticipazioni del 16 novembre: Demir si scaglia contro Gaffur e prende una decisione drastica

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 16 novembre 2023.

Terra Amara, le anticipazioni del 16 novembre

Gaffur, disperato perché Saniye lo ha cacciato di casa, quando ha visto la casa di Mujgan, disabitata da tempo disabitata, ha pensato di entrare di nascosto per farsi un bel bagno ristoratore e dormire. Mujgan però è arrivata all'improvviso sorprendendolo nudo mentre si faceva una doccia nel suo bagno. Sconvolta e arrabbita, l'Hekimoglu si è diretta da Zuleyha accusandola di non essere in grado di gestire i suoi dipendenti né la tenuta nel suo complesso. Così, anche Gulten apprende ciò che ha fatto il fratello e, delusa dal suo comportamento sconsiderato e bisognosa di sfogarsi con qualcuno,si confida con Fadik.

Gulten decide di andare a denunciare il fratello a Demir per correttezza. Quando lo viene a sapere, lo Yaman va in escandescenza e raggiunge Gaffur, scagliandoglisi contro.

Esasperato dal continuo comportamento sconsiderato di Gaffur, lo caccia dalla villa.