Lunedì 22 Aprile 2024, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Guadagno 5

Una giornata negativa dopo diverse prestazioni da protagoniste. Indeciso in occasione della punizione di Lanini che porta avanti i giallorossi, rimane nella terra di mezzo sul contropiede finalizzato da Bolsius che certifica il successo dei padroni di casa.

De Santis 5,5

Nel primo tempo si fa apprezzare per un paio di chiusure importanti, in occasione del terzo gol dei padroni di casa perde di vista Ferrante che lo batte sul tempo.

Marino 5

Dopo pochi minuti salva un gol e poi nel finale di primo tempo, poi a fine primo tempo va ad un passo dal pareggio. Nel secondo tempo va un pochino in sofferenza quando il Benevento la mette sulla velocità.

Vona 5

Ingaggia diversi duelli, spesso però è costretto al fallo per provare a fermare gli avanti campani. Negli ultimi istanti commette il fallo che porta al penalty del poker.

Ercolano 5

Meno spinta rispetto al solito, nel primo tempo produce di più, ma a lungo andare non trova più lo spunto ideale per creare problemi al Benevento.

Riccardi 5,5

Un buon avvio di gara, cerca di mettere ordine in fase di impostazione e tamponare quando il Latina subisce l'iniziativa delle streghe. A gioco lungo però perde in brillantezza.

Mazzocco sv

Inizia con un certo piglio, ma dopo poco è costretto a fermarsi a causa di un problema fisico.

Del Sole 5

Dal 17' . Ci prova, ma non sfonda. E così nella ripresa Fontana decide di cambiare nuovamente.

Capanni 5

Dal 10'st Il suo ingresso non cambia la sostanza. Pochissimi i palloni giocati.

Paganini 6

In una serata negativa il capitano di giornata è l'ultimo a mollare. Fa ammonire un paio di avversari, quando parte in velocità il Benevento va in difficoltà, Ma da solo non può bastare per evitare il ko.

Crecco 5

Chiamato a giocare in un ruolo non suo, da intermedio di centrocampo, ci mette volontà e abnegazione, ma con il passare dei minuti va in difficoltà un po' come tutta la squadra.

D'Orazio 5

Al rientro, produce pochino in fase offensiva. Qualche tentativo e nulla più, il Benevento conscio delle sue qualità lo limita.

Mastroianni 5

Tenuto a bada dai giallorossi, è sfortunato in avvio di ripresa quando proprio a due passi dalla linea viene intercettato il colpo di testa che avrebbe regalato il pareggio ai nerazzurri.

Fontana 5,5

Non era semplice con tante defezioni andare a far punti a Benevento. Ma più del ko in Campania a preoccupare sono le tre sconfitte consecutive.