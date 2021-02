Grande Fratello Vip, Zenga e Rosalinda si dichiarano: «Era da tanto che non mi piaceva una persona così»

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si dichiarano al Gf Vip. Dopo aver visto la clip che mostra il loro avvicinamento, lei dice: «Abbiamo spesso evitato l'uno lo sguardo dell'altro. Guardandolo ho provato delle sensazioni che a parole non riesco a descrivere. Un mix fra star male e star bene. Il cuore batteva a mille». Il figlio di Walter Zenga commenta: «Era tanto che non mi piaceva così una ragazza. Mi ha colpito molto. Avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che preoccupa di più tutt'ora. Io non ho niente da perdere, mi interessa tutelare lei».

“Da molto non mi piaceva così una ragazza...” ❤️#GFVIP pic.twitter.com/bi7UbzRi4f — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Entra poi in scena Dayane Mello, mostratasi spesso gelosa e possessiva nei confronti di Rosalinda. Quest'ultima commenta: «So come è fatta. Non ho passato momento così sereni, perché fuori ho una relazione di 10 anni. Avrei voluto una sua presenza, ma lei non c'è stata. Samantha mi ha ascoltato e non mi ha mai giudicata». La brasiliana risponde: «Non sono gelosaa, io supporto Rosalinda in ogni decisione. Io sono stata l'ultima a sapere dell'accaduto, non sono stata importante. Voglio vederla felice, ma da tre giorni ha di nuovo la faccia triste. Se le vuole fare un passo deve essere felice». Rosalinda replica: «Mi trovo in una situazione nuova e non so come gestirla. Io non avevo premeditato le parole da dire ad Andrea, è venuto tutto in maniera spontanea. Avevo tutto dentro di me. In Dayane ho visto uno sguardo gelido, non volevo sentirmi giudicata».

