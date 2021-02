Gf Vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania: «Mi sono sentita tradita. Ecco perché sono scappata»

Maria Teresa Ruta torna nella casa del Grande Fratello Vip per affrontare gli ex amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. «Io confidavo in voi due - esordisce Maria Teresa -. Nell'ultima settimana qualche parola l'ho sentita e mi ha fatto molto male. Sono scappata perché sarei scoppiata a piangere». E prosegue: «Mi sono sentita tradita. Io ho sempre parlato con loro, credevo che mi avessero compresa. Il fatto che non mi parlassero più l'ho trovato strano. L'ultima settimana ho fatto una maglietta sulle 22 nomination. Come hanno fatto a non notare di un amico certe cose? Avete detto che sono una "codarda", mi hanno fatto vedere delle immagini orribili. Il pubblico che mi ama mi ha fatto vedere ingiustizie che non vedevo».

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip. Adua Del Vesco, scatta il primo bacio sotto le coperte con... TELEVISIONE GfVip, Dayane e la rivelazione dei voti a Rosalinda:... GF VIP GF Vip, Rosalinda divisa tra Zenga e Dayane: il bacio a lui e la... CANALE 5 Zenga, i figli: «Non basta invitarci a Dubai». Il... GRAZIE MTR Gf Vip. Maria Teresa Ruta, il primo messaggio in lacrime su Instagram...

Gf Vip. Adua Del Vesco, scatta il primo bacio sotto le coperte con Andrea Zenga. Poi lei scoppia a piangere

Tommaso e Stefania rispondono: il loro allontanamento deriva anche (e soprattutto) da alcuni atteggiamenti difficili da interpretare da parte di Maria Teresa. #GFVIP pic.twitter.com/85yC56FeZo — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2021

Tommaso risponde: «Io e Stefania ci abbiamo pensato molto. Nelle ultime settimane c'è stato un evidente distacco, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo a capire». Stefania aggiunge: «Noi non abbiamo mai isolato Maria Teresa. Ultimamente si auto-isolava, aveva un atteggiamento diverso dal solito». Maria Teresa Ruta conclude: «Sono un po' arrabbiata, ma vi voglio bene. Sono uscita, non parlate più male di me alle spalle». Gli ex tre inseparabili non sono più insieme, ma nonostante la crepa creata dal gioco, l'amicizia sembra essere rimasta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA