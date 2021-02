Gf Vip. Adua Del Vesco, scatta il primo bacio sotto le coperte con Andrea Zenga. Poi lei scoppia a piangere

I primi baci sotto le coperte tra Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La nuova storia pare stia prendendo quota, dopo la dichiarazione d'amore del figlio di Walter Zenga all'attrice siciliana. Ma andiamo con ordine.

Gf Vip. Andrea Zenga, scoppia l'amore con Adua Del Vesco: «Vorrei abbracciarti di più...». La reazione di lei spiazza tutti

Durante la serata di San Valentino, Rosalinda si è isolata dal gruppo e si è sdraiata sul letto per riflettere un po'. L'attrice, poi, è stata raggiunta da Andrea Zenga con cui c'è stato un primo avvicinamento. I due "aspriranti" fidanzati si sono scambiati abbracci, carezze e teneri baci sulle guance. Tenendo con il fiato sospeso i follower su Twitter che aspettavano il primo vero bacio. A rovinare il momento romantico, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che entrano in camera.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò tornano dunque di nuovo in salone. Ma l'attrice seduta accanto a Stefania Orlando scoppia in lacrime. «Non so come gestire questa cosa - dice - ma so che è giusta». Stefania la rincuora: «La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po' si sano egoismo ci vuole». La nuova storia divide i fan. «Siete bellissimi - scrivono i sostenitori dell'attrice - stiamo aspettando il vostro bacio». Ma c'è anche chi non crede alla buona fede di Rosalinda: «Fino a due giorni fa non si parlavano e adesso che è in nomination per la finale si è innamorata». In ogni caso, l'hashtah #rosalinda è primo in trend topic. Nuovo amore nella Casa? Staremo a vedere.

