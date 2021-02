Live non è la d'Urso, Francesco Baccini contro Maria Teresa Ruta: «Ha inventato il gossip su di noi»

«Non ho parole, non sono abituato a condividere la mia vita privata» il commento di Francesco Baccini in studio a Live non è la D'Urso. Il cantautore è intervenuto in trasmissione per raccontare la sua versione dei fatti. Durante il GFVIP Maria Teresa Ruta ha infatti confessato di aver avuto un flirt con il cantante, che ha raccontato però la sua versione: «Credo che sia l'unico caso al mondo in cui un uomo non dice che è stato con una donna. Tra di noi non è successo niente. Per me Maria Teresa era la moglie di Amedeo Goria, anche se erano separati. Con lui ho giocato spesso a calcio insieme. Sul divano non è successo nulla».

APPROFONDIMENTI GRAZIE MTR Gf Vip. Maria Teresa Ruta, il primo messaggio in lacrime su Instagram... GF VIP Gf Vip, urla e minacce nella notte. Zorzi minaccia di uscire (ma la... GFVIP Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. L’ira della... CANALE 5 Malgioglio e Maria Teresa Ruta, lite violenta al Gf Vip: «Fai... GF VIP Gf Vip, Francesco Baccini smentisce Maria Teresa Ruta: «Un uomo... GF VIP GF Vip, Maria Teresa Ruta lasciata da sola a dormire: cosa è... GF VIP GF VIP, Maria Teresa Ruta sa della nomination di Tommaso Zorzi:...

Gf Vip. Maria Teresa Ruta, il primo messaggio in lacrime su Instagram dopo l'eliminazione: «Così è troppo...»

Alludendo alle dichiarazioni rilasciati dalla Ruta nella casa del GFVIP: «Una volta sono andato a casa sua a sentire Guenda suonare il piano, poi un'altra volta, e era la settimana del Festival di Sanremo, sono andata a vedere una delle serate da lei. Non devo dire niente a Guenda Goria, se vuole parlare parli con mio figlio. Non voglio gossip nella mia vita, sono andato a parlare direttamente con la Ruta, che è la diretta interessata, per chiarire questa situazione. Quella sera mi ricordo solo il finale, che sono dovuto andare via perché è arrivato un uomo, molto arrabbiato. Mi sono trovato in una situazione imbarazzante. Sono rimasto impietrito, ma questa è l'unica cosa che mi ricordo di quella serata normale. Mi è sembrato di essere in un film di Lino Banfi anni '70. Mi aspettavo mi dicesse qualcosa, si scusasse di avermi messo in una situazione imbarazzante, e invece nulla, se ne è uscita dopo vent'anni. Il problema è che se fai nomi in tv a caso, perché va a intaccare la vita privata. Non ho mai usato certe cose per farmi pubblicità, questa cosa mi fa ridere, qui mi hanno tirato per le orecchie. Se avessi sparato fuori io questa cosa, mentre lei era nella casa del GF, potevo anche capire. Ma è lei che ha tirato in gioco me. Non si dicono cose per dire davanti una telecamera. Non voglio far discussioni, perché non c'è niente da discutere».

Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. L’ira della figlia Guenda: «È tutta colpa vostra»

Entra poi in studio la figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, molto indignata con Baccini: «Ci sono rimasta male perché sei venuto più volte a casa nostra, quando mamma ha parlato di te ne ha parlato in maniera dolce. Hai lasciato un segno nei ricordi di una donna, vedere questo tuo fastidio l'ho trovato irritante. Mamma non invita tante persone a casa, ricordo anche io. Che tu sia stato chiamato in causa lo capisco, ma nel momento in cui hai scelto di andare al GFVIP hai risposto al ricordo personale e percettivo, e hai detto la tua opinione. Non ho apprezzato che hai raccontato un aneddoto personale che avresti potuto evitare. Avresti potuto omettere dei dettagli, un'omissione per delicatezza. Non sei stato maciullato, ha semplicemente detto che hai avuto un flirt. Magari per lei era vero, per te no, ma per lei si. Sei un grande cantautore, hai anche avuto modo di cantare una canzone in prima serata. Ti sto dicendo la mia opinione».

Si alza poi per andarsene Baccini ma si trattiene: «Non parlo dei fatti miei, solo della mia musica. Me lo hanno chiesto di cantare, nella vita cosa faccio? Appartengo a un altro mondo, che non è questo, non le faccio le discussioni. Ne ho parlato con tua madre, l'ho messa anche sullo scherzo, è una roba di vent'anni fa».

Barbara D'Urso seda gli animi e invita poi i due a ritornare durante la trasmissione, Baccini per suonare la sua canzone e Guenda come ospite del talk.

© RIPRODUZIONE RISERVATA