Al Posto tuo, stasera in tv la commedia con Luca Argentero e Ambra Angiolini: trama e cast

Su Rai 1 stasera in tv, martedì 12 marzo, spazio alla commedia italiana. In prima serata sul primo canale della tv di stato va in onda Al Posto Tuo pellicola del 2016 diretta da Max Croci e scritto da Massimo Di Nicola e Umberto Marino. Vediamo dunque la trama e il cast del film.

Al posto tuo, stasera in tv

Cosa accadrebbe se per conquistare un posto di lavoro qualcuno dovesse accettare di scambiare la propria vita con quella di un altro? Ecco la domanda che anima la commedia di Max Croci che dirige un cast di volti noti: Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi.

La trama

Luca Molteni (Luca Argentero) è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne.

Il Cast

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba