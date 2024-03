Terra Amara, perché non va in onda oggi? Canale 5 cambia programmazione: ecco quando torna in tv la soap turca. Le anticipazioni della prossima puntata

A Mediaset cambia tutto. I fan di Terra Amara da ieri sono orfani della loro soap preferita. La serie turca infatti non andrà più onda nel consueto appuntamento pomeridiano. Sabato 9 marzo è stata trasmessa l'ultima puntata della fascia pomeridiana. Gli episodi della soap turca, non saranno più trasmessi alle ore 14:10. Al suo posto arriva la pluripremiata "collega" Endless Love.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (12 marzo) della nuova soap turca: Nihan rischia la vita

Terra Amara si ferma, ecco quando torna in tv

Terra Amara quindi da lunedì 11 marzo non andrà più in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14.10 ma Mediaset non rinuncia a lei e le dedica una serata tutta sua. La sopa turca sarà infatti trasmessa il venerdì in prima serata. La prossima puntata della soap turca, dunque, sarà trasmessa venerdì 15 marzo.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Lolita Lobosco trionfa, Grande Fratello tentenna e Boss in Incognito piace

Le anticipazioni della prossima puntata

Manca poco al finale di stagione che potrebbe andare in onda tra fine aprile e gli inizi di maggio.