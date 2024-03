Endless Love, le anticipazioni di oggi (12 marzo) della nuova soap turca: Nihan rischia la vita

Terra Amara si ferma (andrà in onda il venerdì in prima serata) e arriva al suo posto la nuova soap opera turca pluripremiata Endless Love. Ieri 11 marzo è andata in onda la prima puntata e oggi 12 marzo alle 14.10 su Canale 5 nuovo appuntamento con la serie tv. Vediamo dunque le anticipazioni di oggi.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Durante la sua festa di compleanno, Nihan ha una discussione con Emir, il quale le ha fatto una scenata di gelosia.

Premi e cast della nuova soap turca

“Endless Love” è l'unica “dizi” (soap opera turca) ad aver ricevuto riconoscimenti internazionali nella storia televisiva della Turchia. Inoltre, detiene il record di distribuzione nel maggior numero di paesi di sempre: oltre 110. Doppiata in più di 50 lingue, nel 2015 ha vinto un Emmy Award. I protagonisti sono due attori molto noti in Turchia, Burak Özçivit e Neslihan Atagül, che sono anche gli unici ad aver ricevuto una nomination agli Emmy, come Best International Actor e Best International Actress. Tra gli interpreti, anche Kerem Alisik (Fekeli in "Terra Amara") e Melissa Aslõ Pamuk (Ayse in “La ragazza e l'ufficiale”).