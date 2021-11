Giovedì 4 Novembre 2021, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:32

Un programma nuovo, abbozzato durante il lockdown e scritto in un anno e mezzo di clausura nella villa di Galbiate, per tornare in tv, ancora una volta, da mattatore. Dopo il flop di Adrian e Adrian Live - Questa è la storia, la sua trasmissione salpata e affondata su Canale 5 a fine 2019, Adriano Celentano, 83 anni, si era volontariamente eclissato dalla tv. E invece ieri sera, a sorpresa, ha annunciato a mezzo social il suo ritorno sul piccolo schermo, con un programma dal titolo Il Conduttore.

MUSICA E MONOLOGHI

Di cosa si tratti, esattamente, nessuno lo sa: secondo l'entourage dell'artista sarebbe un programma «alla sua maniera», composto da «musica e monologhi», con ospiti in studio e ancora in cerca di una destinazione. Quel che è certo è che il primo degli ospiti del fantomatico programma, la giornalista Bianca Berlinguer, l'invito l'ha già ricevuto: «Cara Berlinguer, ieri sera con Paragone non mi sei piaciuta per niente», scriveva ieri Celentano sui suoi social, riferendosi al dura faccia a faccia intercorso, durante la puntata del talk Cartabianca, tra la giornalista romana e il leader di Italexit Gianluigi Paragone.



ARRABBIATURE

«Cara Bianca, posso dire (anche a causa del Covid) che non sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive - concludeva alla fine del post, dopo aver descritto i metodi punitivi usati dalla giornalista con il senatore - e allora ti dò una primizia: sto pensando di tornare in tv con un programma dal titolo Il Conduttore. E tu sarai il primo ospite...». Freddezza dalla diretta interessata, che ieri non ha voluto rispondere alle parole dell'artista (e neanche ai giornalisti che l'hanno cercata), non nuovo a questo genere di uscite (a giugno Celentano l'Inesistente, come si fa chiamare sui social, se l'era presa con Lucia Annunziata). Celentano vorrebbe proporre il programma alla Rai, dove la sua ultima conduzione risale al 2007, su Rai1, con La situazione non è buona.

IL CARTONE

Un format che ottenne un grande successo (11 milioni di spettatori, share del 39,01%), ripetuto anni dopo con il concerto Rock Economy - Adriano Live, trasmesso da Canale 5 nel 2012. Tornato a condurre nel 2019 con Aspettando Adrian e Adrian Live - questa è la storia, Celentano nsullo stesso canale non è più riuscito a replicare il successo, fermandosi a una media finale di 2.072.000 di spettatori (10.73% share) con il suo show, e senza mai superare il milione e mezzo con il cartone animato di Adrian.