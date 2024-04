Fedez a Belve, i complimenti di Adriano Celentano: «Mi sei piaciuto, un bacio alla tua Chiara!»

Adriano Celentano applaude Fedez. Dopo l'intervista a "Belve", il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, il "molleggiato" ha dedicato un post su Instagram al rapper milanese in cui si complimenta con lui: «Ciao Fedez! - scrive - Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara!». In maniera velata, forse, Celentano con questo messaggio ha voluto far intendere di credere ancora a una riappacificazione fra Fedez e la Ferragni.

Fedez si commuove parlando di Chiara Ferragni

Il rapper in tv si è commosso parlando di quella che definisce ancora sua moglie: «Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli, la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno».

«Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli», ha sottolineato il rapper, dopo aver analizzato, nel dialogo con Francesca Fagnani, i motivi della rottura con la moglie. «Per quanto tutti siano portati a vedere la copertina della relazione, all'interno io e Chiara abbiamo avuto tanti momenti difficili, la mia malattia...