Adriano Celentano compie 86 anni, il "Molleggiato" è la storia della musica italiana

Sabato 6 Gennaio 2024, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 09:07

Oggi 6 gennaio 2024 l'Italia omaggia Adriano Celentano che festeggia i suoi 86 anni. Un compleanno speciale perché vissuto, come sempre, al caldo dell'affetto del pubblico che nel corso della sua carriera lo ha sempre accompagnato e sostenuto. Un artista trasversale che ha unito generazioni di appassionati, di musica e non solo. Eh sì, perché il "Molleggiato", nato a Milano nel 1938, ha intrattenuto il pubblico per oltre sei decenni come cantante, attore, compositore e imprenditore di successo.