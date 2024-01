Sanremo 2024, gli ospiti: Ferilli, Sinner, Mare Fuori e (forse) Giletti. Il toto-nomi: spunta anche Celentano

Al Teatro Ariston di Sanremo questi sono giorni febbrili di prove e di ultime importanti scelte da compiere in vista delle cinque serate del Festival, al via martedì 6 febbraio con diretta su Rai1. Nel corso della settimana che catalizzerà l’attenzione mediatica del Paese, Amadeus - che dopo la rottura con Lucio Presta, per farsi rappresentare avrebbe scelto Paola Dal Bello, anche lei di recente uscita dalla società dell’agente, l’Arcobaleno Tre - accoglierà alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo. Secondo le indiscrezioni, Sabrina Ferilli tornerebbe dopo due anni a far visita al conduttore e direttore artistico della manifestazione canora. Nel 2022, infatti, l’apprezzatissima attrice romana affiancò Amadeus nella serata finale. Ferilli, che condusse con grande successo il Festival anche nel 1996, insieme a Pippo Baudo e Valeria Mazza, questa volta arriverebbe all’Ariston per lanciare Gloria, la fiction di cui è protagonista e che andrà in onda su Rai1 la settimana dopo Sanremo.

Sanremo, i (possibili) duetti: Geolier con Gigi D'Alessio e Luchè, Emma punta su Bresh, Mannoia chiama Gabbani

I RITORNI

A proposito di ritorni, anche quest’anno, come lo scorso, dovrebbe essere ospitato il cast di Mare Fuori. La quarta stagione della serie esplosa nel 2023 sarà disponibile su RaiPlay dal 1° febbraio (dal 14 arriverà su Rai2). Situazione simile per Leo Gassmann, che stavolta calcherà il palco in veste di attore (12 mesi fa era in gara) per presentare Califano, il film dedicato al cantautore romano che sarà proposto su Rai1 domenica 11 febbraio.

E ancora, alla combriccola di Amadeus e Fiorello (per tutta la settimana del Festival lo showman sarà nella cittadina ligure, in diretta con il suo Viva Rai2... Viva Sanremo! e il sabato sera affiancherà l’amico sul palco dell’Ariston), si dovrebbe aggiungere Massimo Giletti.

Per il presentatore piemontese si tratterà della prima uscita ufficiale sulla tv pubblica dopo il discusso addio a La7 (arrivato dopo la clamorosa sospensione di Non è l’Arena). Sarà l’occasione per annunciare La Tv fa 70, l’evento celebrativo per il compleanno della tv pubblica che condurrà e che andrà in onda sulla rete ammiraglia il prossimo 28 febbraio (al settimanale Gente il giornalista ha annunciato che sarà legato alla Rai «per una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi», precisando però che «quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte»).

L’OMAGGIO

Per l’edizione numero 74 di Sanremo (oltre ventimila le richieste giunte per i costosi biglietti delle serate) resta in piedi l’ipotesi di una partecipazione - in presenza o con video messaggio - di Adriano Celentano, anche lui in predicato di tornare in Rai. L’idea sarebbe di affidare al Molleggiato l’omaggio a Toto Cutugno. Sul fronte sportivo, il superospite potrebbe essere invece il tennista numero 4 al mondo e fuoriclasse altoatesino Jannik Sinner. Nella serata dei duetti del venerdì Il Volo si esibirà sulle note di Who wants to live forever dei Queen insieme al chitarrista Stef Burns, mentre Angelina Mango canterà La rondine del padre Pino. Alessandra Amoroso sarà con i Boomdabash per Mambo Salentino, i Santi francesi con Skin si cimenteranno in Allelujah di Leonard Cohen. E ancora: Com’è profondo il mare di Lucio Dalla per Mahmood con il coro sardo Tenores di Bitti, Lamette per La Sad con Rettore. Gli accoppiamenti dovrebbero essere confermati stamattina da Amadeus e Fiorello a Viva Rai2.

LA SCENOGRAFIA

Intanto, ieri è stata svelata ufficialmente la scenografia del Festival, firmata per la ventiduesima volta da Gaetano Castelli e per la decima dalla figlia Maria Chiara: «Per gli ospiti», hanno spiegato gli scenografi all’Adnkronos, «sul palco dell’Ariston ci sarà una grande sorpresa: usciranno, oltre che dalle uscite laterali, anche dal centro dove succederà qualcosadi spettacolare». Niente ledwall, ma motivi floreali e «una serie di curve, per far entrare lo spettatore in una sorta di volta magica».