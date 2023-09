Show Reel lancia a Milano i suoi palinsesti: Camihawke, Sofia Viscardi, La casa di Mattia i nomi più noti della digital agency

Oltre cinquanta 'talent' per un totale di più di 44 milioni tra follower, iscritti e fan. Sono alcuni dei numeri di Show Reel Media Group, la digital media company appresenta la prima e più importante realtà in Italia che gestisce alcuni tra i talent, content creator, influencer e canali editoriali più rilevanti dello scenario digitale italiano presenta oggi a Milano presenta i suoi 'palinsesti'. Camihawke, Sofia Viscardi, La casa di Mattia, Casa Surace questi alcuni dei brand più noti della comunità di Show Reel Media Group, nel cui board entra adesso il manager Antonio Campo Dall'Orto.

La digital agency

«Ci definiamo una digital media company e il nostro approccio è affine a quello di un editore», spiega Luca Leoni, Ceo di Show Reel Media Group. «Ci occupiamo di ideazione, scrittura, produzione, distribuzione e comunicazione di contenuti.

Un mercato in espansione

Il mercato legato alla creator economy vale circa un miliardo di euro, dove il valore dell'influencer marketing ha superato i 300 milioni di euro con crescite annuali a doppia cifra. Un mercato che solo negli Stati Uniti vale 26 miliardi di dollari».

«Ho scelto di mettere a disposizione la mia esperienza e di affiancare Show Reel Media Group nella sua crescita perché ha avuto l'intuizione e la forza di investire in questo settore quando era in fase nascente - ha affermato Antonio Campo Dall'Orto - Oggi Show Reel Media Group può beneficiare più di altri degli investimenti fatti in talenti e competenze e mettere a disposizione queste qualità uniche a tutti i brand che vogliono rendere più contemporanea la relazione con le proprie comunità»

L'offerta editoriale

Cuore della serata la presentazione dell'offerta editoriale del gruppo, suddivisa in sei categorie tematiche rappresentative: Approfondimento, Beauty, Family, Food & Wellness, Entertainment, Lifestyle & Home, con l'obiettivo di trovare una chiave efficace per comunicare con la Gen Z.