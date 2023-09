X (ex Twitter) a pagamento per contrastare gli account fake: l'ultima idea di Elon Musk

«Un sistema di pagamento è l'unico modo per contrastare i bot su X». Queste le parole di Elon Musk, proprietario del social network, in una conversazione con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

L'idea

Il capo di Tesla e SpaceX è tornato a parlare di X e del problema dei bot. In una conversazione in live streaming con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Musk ha rilanciato l'idea di un piccolo pagamento mensile per l'utilizzo del social, per prevenire così i bot.

Non è chiaro al momento se si tratti di un commento improvvisato o di un piano più concreto. Da quando lo scorso anno ha preso il controllo di Twitter - ora X -, Musk ha cercato di incentivare gli utenti a pagare per un servizio migliore (X Premium), con post più lunghi e maggiore visibilità sulla piattaforma. Ma sebbene ci sia un chiaro interesse finanziario da parte di Musk a far pagare gli utenti, il proprietario di X ha insistito sul fatto che convincere le persone a pagare per il servizio è finalizzato solamente ad affrontare i bot.

«Un bot costa una frazione di un centesimo.