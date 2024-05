WhatsApp, la nuova funzione per organizzare eventi: chi può usarla

Sabato 4 Maggio 2024, 13:37

WhatsApp, la popolare app di messaggistica di Meta, ha introdotto una nuova funzionalità per organizzare eventi, sia fisici che online, destinata principalmente ai gruppi delle Community. La funzione permette ai membri di creare eventi e notificare automaticamente i partecipanti, che possono confermare o declinare la loro presenza. Le risposte sono visibili a tutti, e un promemoria viene inviato man mano che l'evento si avvicina. Questa funzione sarà disponibile inizialmente per le Community, con una futura estensione a tutti i gruppi dell'app. Instagram lancia nuovi sticker per le story "misteriose", l'annuncio di Meta