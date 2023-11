Pietro Morello, da TikTok al teatro passando per la guerra: «Racconto i bimbi delle missioni umanitarie»

Milioni di persone vedono i suoi video su Tik Tok, lui viaggia, canta e racconta da quando ancora era minorenne. Nato nel 1999 a Torino, Pietro Morello è un artista e creator italiano. Con il suo motto “la felicità è una scelta”, a soli 24 anni Pietro conquista e ispira ogni giorno milioni di persone che lo seguono sui social – 3,7 milioni di follower su TikTok, 410k su IG, 390K su YouTube – e che si sono appassionate alle sue esperienze in qualità di operatore umanitario in giro per il mondo.

Un ragazzo riconosciuto non solo come musicista, ma per le emozioni che è in grado di donare: un artista che porta gioia dove tutto sembra perduto. Da sempre, infatti, ha scelto di dedicare la sua vita alla cura e al sostegno dei bambini che si trovano in difficoltà nelle zone di guerra. Ora arriva a tetro con uno spettacolo innovativo a metà tra un concerto, una missione umanitaria e una diretta social.

Lo spettacolo teatrale

Pietro Morello debutta a teatro con Non è un concerto, per la prima volta sul palcoscenico in uno spettacolo pensato per raccontare esperienze di vita vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, tutte accomunate da un unico fil rouge: la Felicità. Prodotto da Compagnia della Rancia e Midriasi, con la regia di Mauro Simone, lo spettacolo sarà nei teatri italiani per le prime sei tappe a partire dal 2 dicembre, dopo la data zero al Teatro Vaccaj di Tolentino (sede storica di Compagnia della Rancia), arriverà quindi il 4 dicembre, per la prima nazionale, al Teatro Alfieri di Torino, città natale di Pietro.

Non è un concerto: uno spettacolo che vive a metà tra una rappresentazione teatrale ed un concerto, ideato per portare in scena le storie ed esperienze che Pietro ha vissuto nel suo percorso tra ospedali e zone in teatri di guerra, tutte accumunate da un unico fil rouge: la felicità. Gli spettatori potranno entrare nella stanza di Pietro, finora vista solo attraverso i video su TikTok e Instagram, e viverla insieme a lui. Una narrazione leggera, tra racconti sul sentirsi bambini e sulla voglia di riscatto, supportata dai brani più conosciuti e dalle musiche originali di Pietro composte proprio per quelle storie impresse nella sua vita.

Una carriera tra spettacolo e impegno sociale

Il suo percorso inizia nel 2020, quando inizia a condividere sui social i suoi contenuti che spaziano dalla musica alle attività di volontariato. Le note per Pietro diventano un mezzo, un’espressione per trasmettere il valore dei diritti umani. Libero dal giudizio, il suo obiettivo è quello di trasmettere alle nuove generazioni la capacità di distinguere la felicità materiale da quella intrinseca.

Il 2021 è un anno ricco di impegni e riconoscimenti per Pietro. Viene selezionato come presentatore del pre-show di X Factor per TikTok, conducendo gli spettatori dietro le quinte dello show canoro più famoso del mondo in diretta sul profilo TikTok ufficiale del programma. In estate partecipa alla manifestazione TedX in qualità di speaker raccontando le sue storie umanitarie, accompagnandosi con il pianoforte. A luglio entra a far parte, come insegnante di pianoforte, della piattaforma "Competenze.it" di Marco Montemagno, al fianco di altre eccellenze. Ad agosto si reca a Nairobi, nella discarica più grande dell'Africa, per dedicarsi alle famiglie e ai bambini che vivono nello slum di Korogocho. Successivamente viene nominato da parte della Città di Torino “Ambasciatore di Torino nel mondo” e insignito del prestigioso premio per la Pace e i Diritti Umani “La Pira”.

Il libro

Nel 2022 pubblica il libro Io ho un piano (DeAgostini), dove racconta il suo percorso come operatore umanitario. Lo stesso anno viene riconfermato come presentatore principale del pre-show di X Factor sul canale ufficiale del programma su TikTok. In occasione dell’Eurovision Song Contest 2022 di Torino, poi, è world ambassador per TikTok (selezionato insieme ad altri 19 in tutto il mondo), partecipando come host alle puntate pensate in occasione del festival.