IPhone 15 bollente, allarme dagli utenti: «Si surriscalda troppo, registrati anche 48°C». Come risolvere il problema

A pochi giorni dal lancio da parte di Apple del nuovo iPhone 15 Pro, si moltiplicano sui social le segnalazioni di utenti che parlando di un enorme problema di surriscaldamento negli smartphone: diversi possessori di iPhone 15 hanno affermato che i dispositivi diventano così caldi da non poterli maneggiare, e un utente ha registrato la temperatura torrida di 48°C.

Aggiornamento iOS 17 è disponibile: dalle nuove funzioni allo StandBy: ecco le novità (e cosa cambia)

Su X sono numerosi gli acquirenti delusi dall'acquisto: «L'iPhone 15 Pro in titanio naturale diventa estremamente caldo, tanto che diventa difficile da tenere in mano.

iPhone 15 Pro Max gets so hot, you definitely need a case. You don’t even need to be doing anything intensive for it to get hot 😂…hope your fav YouTubers tell you this

— Tomi (@GadgetsBoy) September 24, 2023