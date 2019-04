Meghan Markle

Meghan Markle è nata a Los Angeles il 4 agosto 1981 ed è duchessa del Sussex dopo il matrimonio il 19 maggio 2018 con con il principe Harry, duca di Sussex. Prima era nota negli Stati Uniti come attrice.

La madre, Doria Loyce Ragland è afroamericana ed è un istruttrice di yoga. Il padre, Thomas Wayne Markle, ha lavorato come direttore della fotografia in serie tv: da un precedente matrimonio ha avuto i figli Yvonne Samantha e Thomas Jr.

Dall'età di sei anni Meghan è cresciuta con la madre a causa del divorzio dei genitori.



E' laureata alla Northwestern University in teatro e relazioni internazionali.



Ha recitato in Sballati d'amore, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo... e vivere felici e in serie televisive (The War at Home, Fringe, CSI: Miami, CSI: NY, The League, Knight Rider, Senza traccia, 90210 e Til Death - Per tutta la vita). Ha fatto anche la modella.



Nel 2014 ha fondato e diretto il sito web di lifestyle The Tig.



E' stato sposata, con rito civile, dal 2011 al 2013 con il produttore cinematografico Trevor Engelson.



Ha iniziato a frequentare nel 2016 Henry del Galles, secondogenito di Carlo, principe del Galles e Lady Diana: il fidanzamento è stato annunciato dalla Casa reale di Windsor il 27 novembre 2017.



Il matrimonio è stato celebrato il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

