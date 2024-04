Lunedì 8 Aprile 2024, 09:34

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati 'costretti' a fare qualcosa di inaspettato, verso quella che sembra essere la loro unica "speranza di sopravvivenza", almeno secondo quello che riportano i tabloid d'oltremanica. C'è chi dice che si tratti di una vera e propria umiliazione per loro, chi invece è pronto a scomettere che il popolo britannico non sia affatto pronto ad accoglierli. Chi, ancora, è pronto a dire che i Sussex stanno tornando in tutto il loro splendore. Ma quale sarà la verità? E, soprattutto, a cosa saranno costretti per "sopravvivere"? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme, nel dettaglio, per conoscere tutti i dettagli provenienti da Oltremanica (e dall’America) sulla coppia più discussa della storia della royal family.

Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



