Sabato 23 Marzo 2024, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 12:47

Meghan e Harry hanno telefonato a William e Kate dopo la scoperta del cancro. Che il dramma della principessa del Galles possa portare a un disgelo con i Sussex? A sottolinearlo è oggi in particolare il Daily Mail, riprendendo notizie rimbalzate dai media Usa, il Paese in cui Harry e Meghan vivono da quasi 4 anni, stando alle quali i duchi di Sussex sono rimasti all'oscuro della diagnosi della 42enne principessa di Galles fino a ieri: ma si sono comunque affrettati nelle scorse ore a chiamare direttamente al telefono tanto lei quanto William.

Le due telefonate e gli auguri

Il Mail non è in grado di confermare se si sia trattato di «chiamate vocali o in video», ma sottolinea che risultano esservi state due telefonate separate - a Kate e a William - fatte sia da Harry sia da Meghan. Telefonate nelle quali sono state espresse di persona quelle parole di conforto, solidarietà e augurio di pronta guarigione già manifestate attraverso una nota scritta ieri poco dopo la diffusione del video. Nessuno si spinge a prevedere cosa tali piccoli gesti di sensibilità umana possano produrre in futuro, nel contesto di una Royal Family in difficoltà per i problemi di salute a ripetizione di questi mesi e a corto di membri attivi nella rappresentanza della monarchia: in particolare di figure giovani, dopo la polemica uscita di scena dei Sussex. I segnali comunque si sommano a quelli di riavvicinamento già mostrati da Harry nei confronti del padre, il 75enne re Carlo III: con la visita lampo compiuta a Londra quando era stato questi, nelle settimane scorse, ad annunciare d'essere alle prese con un cancro di natura imprecisata.