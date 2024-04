Lunedì 8 Aprile 2024, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 08:53

Il 6 maggio il principe Archie festeggerà 5 anni e quest'anno potrebbe compiere il suo primo viaggio a Londra. L'occasione è la trasferta che papà Harry sta programmando nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Game su cui, però, c'è ancora molto riserbo. Harry sarà accompagnato da tutta la famiglia? Nel programma dell'incontro compare il nome di Meghan Markle a matita (dunque ancora da confermare).

Harry agitato per il suo ritorno a Londra, la rivelazione: «Non riesce a gestire Meghan, lei pretende le scuse da Kate e William»

In molti si chiedono se stavolta avrà qualche contatto con la famiglia reale oppure no: per ora è atteso a Londra per la celebrazione della ricorrenza, che si terrà nella Cattedrale di St. Paul l'8 maggio. L'ultima volta che Harry ha fatto visita nel Regno Unito è stato per incontrare suo padre, Re Carlo, dopo la diagnosi di cancro. Tom Quin, esperto reale, ha rivelato che Harry e Meghan non stanno vivendo giorni semplici. Harry sicuramente dovrà fare qualcosa per aiutare la famiglia reale a gestire tutte queste difficoltà. A lui piacerebbe sistemare le cose con sua cognata, suo fratello e suo padre ma non riesce a gestire Meghan. C'è anche una differenza: Kate sicuramente non vuole scuse, ma Meghan sì.

Il ritorno di Archie

Archie potrebbe tornare nel Regno Unito per due ragioni significative. Dopo la scioccante rivelazione sul cancro di suo padre, re Carlo, Harry ha fatto un viaggio urgente nel Regno Unito, rivelando che avrebbe programmato altre visite con la sua famiglia. Un altro motivo per il potenziale ritorno di Archie è l'imminente matrimonio di Hugh Grosvenor, il Duca di Westminster. In qualità di padrino di Archie, Hugh sposerà Olivia Henson il 7 giugno.

I 5 anni di Archie



ll 2024 si preannuncia come un anno importante per il principe Archie: compirà cinque anni, e potenzialmente farà apparizioni pubbliche più abituali con i suoi genitori. Il figlio del principe Harry e Meghan Markle, dopo il loro controverso ritiro dai doveri reali nel 2020, ha avuto un'educazione relativamente appartata: mamma e papà hanno condiviso solo sporadicamente frammenti della loro vita con il loro primogenito e sua sorella minore Lilibet, 2 anni. Meghan rivelò durante una chiacchierata con The Cut nel 2022 come prendeva molto sul serio l'insegnamento dell'etichetta di Archie. «Gli diciamo sempre: "Le buone maniere fanno l'uomo"».

L'inizio della scuola

Archie, quest'anno, inizierà la scuola elementare. A differenza dei bambini britannici che entrano in classe dopo il quarto compleanno, i giovani statunitensi in genere iniziano la scuola a cinque o sei anni. La scuola esatta che Archie frequenterà rimane nascosta, ma Richard Mineards, locale di Montecito, ha accennato a una vasta gamma di scuole di prim'ordine nelle vicinanze che Meghan e Harry possono prendere in considerazione. Parlando a HELLO!, Mineards ha detto: «Abbiamo scuole molto buone, che non sono come le scuole pubbliche inglesi ma sono scuole statali. E ne abbiamo una molto buona chiamata Cold Spring School che ha ottenuto ottimi voti ed è nel loro bacino di utenza»