Kate, il video in jeans e maglione a righe: la principessa si offre di nuovo come esempio per i sudditi

Kate Middleton racconta del suo intervento chirurgico in un video pubblico e dice che all'inizio i medici avevano escluso la presenza di un tumore ma che poi, una volta operata, è stata appurata la presenza di un cancro. La principessa del Galles non ha rivelato altri dettagli clinici ma ha dichiarato di aver cominciato dei cicli di chemioterapia preventiva, come consigliato dal suo staff medico. L'ultima foto pubblica di Elisabetta II la ritraeva sorridente, magra, con il bastone e con un grosso livido nel dorso della mano che riceveva la ex premier Liz Truss. Kate offre l'immagine di una monarchia umana, fragile, malata. Un'immagine diversa da quelle che conosciamo. Innanzitutto perché ha 42 anni: è giovane e confessa una debolezza.

Kate e il cancro, perché l'annuncio ora? I bambini in vacanza e le cartelle rubate alla London Clinic, così ha frenato i gossip

E poi è seduta su una panchina, non è impegnata in un contesto istituzionale come siamo abituati a vederla. Dice di avere un tumore e che è sottoposta a chemioterapia. La diagnosi è arrivata il 27 febbraio: un mese fa. Perché l'annuncio arriva solo ora? C'è una questione di tempo da dedicare all'elaborazione della malattia da parte dei figli e c'era anche la necessità di bruciare sul tempo i pettegolezzi sulle cartelle cliniche spiate. E così, la monarchia per un po' (ma fino a quando?) è salva e Kate è di nuovo esempio e modello per i sudditi, quelli - tantissimi - che rientrano come lei nelle statistiche di chi si ammala di cancro.