Sabato 13 Aprile 2024, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:47

Nella città di Wellington, in Florida, il principe Harry ha partecipato a una partita di polo di beneficenza conosciuta come Royal Salute Polo Challenge. In compagnia di Meghan Markle, il duca del Sussex ha trionfato nel match battendo gli avversari 3-1. L’iniziativa supporta Sentebale, un ente fondato dallo stesso duca e dal principe Seeiso del Lesotho. Re Carlo inviterà Harry, Meghan e i suoi nipoti a Balmoral: il gesto che potrebbe ricucire i rapporti nella famiglia reale