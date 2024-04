Sembra che il principe Harry stia letteralmente supplicando sua moglie Meghan Markle di accompagnarlo nel Regno Unito. L'8 maggio, giorno in cui Harry dovrebbe arrivare a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Game, il duca di Sussex non vorrebbe atterrare da solo. Ma con tutta la sua famiglia al seguito, figli compresi. Meghan, però, che in un primo momento aveva dato l'assenso al viaggio, starebbe avendo dei ripensamenti. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Meghan sarebbe preoccupata per la sicurezza dei suoi figli, Archie e Lilibet e starebbe seriamente considerando di restare in California.

