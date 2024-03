Venerdì 22 Marzo 2024, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 21:22

Il cancro di Kate e del padre Carlo, la morte della madre in un incidente stradale, l'abbandono del fratello, volato ormai oltreoceano. Un peso troppo grande da sopportare persino per un principe come William. Mentre tutto il mondo parla delle condizioni di salute della Principessa del Galles, il futuro re del Regno Unito è sempre più solo e responsabile di tutto quello che sta succedendo, non solo nella sua famiglia ma in tutto il regno.

Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». La scoperta dopo l'intervento all'addome: il videomessaggio agli inglesi

La morte della madre

Aveva quindici anni William quando perse la madre in un incidente. Il 31 agosto del 1997 si trovava con il fratello Harry a Balmoral, nella residenza estiva di famiglia, prima di rientrare a Londra per la stagione scolastica. Ed è stato lì che ha scoperto la morte della madre, Lady Diana, schiantatasi tragicamente con l'auto nel tunnel sotto il Ponte de l’Alma, a Parigi. «Quella mattina, ancora sotto shock, mi rifugiai a Crathie Kirk». Il primo lutto, terribile, che ha influenzato la vita del futuro erede al trono, preso alla sprovvista a soli quindici anni. Una disgrazia talmente grande che ha dato nuove consapevolezze al principe. «Ancora oggi mi capita di provare a capire il perché delle mie emozioni. Credo che quando si è scossi da un trauma così forte, specialmente in tenera età, si raggiunge la consapevolezza che niente più nella vita potrà provocare un dolore più forte di quello», aveva raccontato William.

L'abbandono del fratello

Poi il secondo "lutto", meno grave, ma comunque doloroso: l'abbandono di Harry. L'allontanamento del fratello minore è stato un altro duro colpo per William, da sempre legatissimo a lui. Una separazione, la loro, che l'erede al trono non avrebbe mai immaginato o desiderato. Ma, complice la presenza di Meghan Markle, a un certo punto è diventata inevitabile. Volato oltreoceano insieme alla moglie, Harry ha abbandonato non solo il Regno Unito ma tutta la famiglia reale, entrando in una situazione di non ritorno da cui forse non uscirà mai.

Il tumore del padre

A febbraio, poi, l'annuncio di Buckingham Palace sul cancro di Re Carlo. L'ennesima batosta per il principe William, già alle prese con la convalescenza di Kate e con i suoi impegni reali. Operato nella stessa clinica della principessa, anche il Re del Regno Unito è finito sotto i ferri per un procedura alla prostata di tipo benigno, seguita poi dalla diagnosi di un tumore di natura imprecisata. Lo stesso male che 72 anni fa si portò via prematuramente il nonno Giorgio VI, sovrano della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

Il cancro di Kate

Infine l'ultima cattiva notizia, quella del tumore della moglie Kate. Una notizia che ha destabilizzato non solo la sua famiglia, ma il mondo intero, sospeso per mesi in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Aggiornamenti che sono arrivati oggi dopo giorni di complottismi, illazioni e speculazioni che hanno innervosito tutta la famiglia reale ma soprattutto William. Dal presunto tradimento al loro divorzio, passando per la depressione o una nuova gravidanza, sono state moltissime le teorie circolate in rete e sui giornali sullo stato di salute della principessa. Fino a quando, proprio stasera, Kate ha rotto il silenzio e ha annunciato di avere un cancro. Accanto a lei, William, come sempre. Al suo fianco durante la malattia, dopo le vacanze di Pasqua il principe del Galles dovrà però riprendere i suoi impegni ufficiali.