Meghan Markle, imbarazzo sul palco: «Non posare vicino a Harry». E allontana la fan dal marito

Altro che crisi matrimoniale: il principe Harry e Meghan Markle sembrano essere più affiatati che mai. Almeno a giudicare dalla loro ultima apparizione pubblica in occasione di un evento di Polo a Miami. Anzi, durante il Royal Salute Polo Challenge Meghan si è resa anche protagonista di una scena imbarazzante ma che dimostra chiaramente quanto sia poco disposta a dividere il marito con un'altra. Anche se per i pochi secondi di una foto.

Harry e Meghan, il bacio al torneo di polo: cosa si nasconde dietro le nuove e controllatissime apparizioni pubbliche

Meghan allontana la fan di Harry

Meghan Markle si è resa protagonista di un siparietto imbarazzante quando, durante la premiazione al termine del torneo, è salita sul palco per premiare Harry e la squadra vincitrice. Dopo aver consegnato un grosso trofeo al marito, la Duchessa di Sussex si è poi presa la briga di organizzare la disposizione dei presenti per la foto di rito con i fan reali. È stato in quel momento che Meghan ha chiesto esplicitamente a una donna, elegantemente vestita con un abito bianco, di spostarsi al centro del gruppo, lontano da Harry, insistendo che fosse lei a stare accanto al marito. L'episodio ha causato alcuni momenti di tensione mentre Harry, visibilmente arrossito, forse più per gli sforzi del caldo torrido che per il disappunto, cercava di mantenere l'armonia.

Tutta la scena è stata catturata da una troupe di Netflix impegnata a girare una futura serie sul Duca di Sussex, ed è in evidente contrasto rispetto al caloroso bacio che Meghan aveva dato a Harry poco prima, celebrando la sua vittoria.

La situazione sul palco si è risolta con una certa goffaggine, con la donna costretta a muoversi sotto il trofeo per ricollocarsi, e sussurrando qualcosa a Meghan prima di trovare il suo posto.

Le serie Netflix

Oltre alla partecipazione al torneo, il Principe Harry e Meghan Markle sono attualmente impegnati nella produzione di due nuove serie per Netflix, parte del loro contratto da 100 milioni di dollari con il colosso dello streaming. Uno dei progetti sarà focalizzato sul mondo elitario del polo professionistico, promettendo di offrire "un accesso senza precedenti" a questo sport, come annunciato sul loro sito web Archewell.