Meghan, Harry e la lite furiosa con i Beckham: ecco perché non sono stati invitati alla festa di Victoria

Le cronache raccontano che, prima del matrimonio con Harry nel 2018, i Beckham ospitarono segretamente Meghan Markle nella loro sontuosa dimora di Beverly Hills, lontano da paparazzi e occhi indiscreti. E che fu proprio Victoria una delle prime a supportare Meghan ai tempi del suo trasloco a Londra e del suo ingresso nella famiglia reale. I Sussex e i Beckham erano legatissimi, ma nel 2023 una lite furiosa portò alla fine del loro rapporto di amicizia. Lo riprova il fatto che tra i 100 selezionatissimi ospiti, invitati qualche giorno fa ai 50 anni dell'ex Spice Girl a Londra, di Harry e Meghan non c'era traccia. Ma cosa è successo?

Il matrimonio reale

Nel 2018 David e Victoria parteciparono al royal wedding di Harry e Meghan.

Secondo il biografo reale Tom Bower, tuttavia, c'erano tensioni già allora. David e Victoria infatti furono invitati solo alla cerimonia religiosa sotto gli occhi delle telecamere: al banchetto serale no. E «quello per loro fu un insulto quasi imperdonabile». Secondo Bower, Meghan e Harry non vollero i Beckham al party post nozze perché iniziavano a sospettare che fossero tra le talpe che spifferavano alla stampa indiscrezioni sulle loro vicende personali.

Gli Invictus Game

Ma quello fu solo il primo sgarbo. Nell'ottobre 2018 David venne invitato da Harry a Sidney per presenziare agli Invictus Game, la manifestazione creata dal principe in onore dei veterani feriti in guerra. Arrivato in Australia, Beckham non trovò Harry ad attenderlo all'aeroporto. E secondo Bower ci rimase malissimo. Ma perché il principe snobbò l'ex calciatore? Secondo l'esperto reale, la «colpa» fu della Markle. La duchessa, al suo primo viaggio reale dopo il matrimonio con Harry, «non voleva essere oscurata da David Beckham né tantomeno ritrovarsi in competizione con la moglie di lui, Victoria». Meghan «voleva che il suo viaggio fosse un successo». La situazione peggiorò quando Harry e Meghan, da Oltreoceano, iniziarono a sparare a zero contro la royal family. David e Victoria, da sempre molto vicini a William e Kate Middleton, si allontanarono sempre più dai Sussex.

La lite al telefono

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale tuttavia, secondo i tabloid britannici, al 2023, quando Harry e Meghan, nel corso di una furibonda lite al telefono, accusarono David e Victoria di aver spifferato alla stampa notizie personali sul loro conto. Da allora la stilista e l'ex calciatore dei Sussex non ne hanno voluto più sapere.