Meghan Markle in forte imbarazzo: costretta ad allontanare una donna vicino al principe Harry

Lunedì 15 Aprile 2024, 07:48

Sta facendo discutere il forte momento di imbarazzo che ha lasciato Meghan Markle con la faccia rossa mentre era accanto al marito, il principe Harry. I Sussex erano tutti sorridenti durane la loro apparizione pubblica al Sentebale Polo Cup a Miami, ma quello che si è visto ha colpito oltremodo il pubblico e gli appassionati delle vicende della royal family. Dopo uno scambio "imbarazzante" l'ex attrice americana è arrossita visibilmente... Ma qual è stata la causa di questo avvenimento? E cosa c'entra in realtà il Principe Harry? E, soprattutto, se state pensando che c'entri un'altra donna sappiate che è proprio così. Ma il motivo è diverso da quello che possiamo pensare di primo acchito. Non ci resta che andare a scoprire quello che è successo davvero. Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



