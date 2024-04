Meghan Markle senza l'anello di fidanzamento: il giallo della scomparsa. Con Harry rottura in vista?

Mercoledì 24 Aprile 2024, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 09:20

L'attenzione dei fan della royal family è costantemente catturata da ogni dettaglio legato a Meghan Markle, inclusa la sua collezione di gioielli, tra cui spicca su tutti l'anello di fidanzamento. L’ex attrice americana, ora consorte del principe Harry, ha destato scalpore per circa otto mesi per il fatto di non aver più indossato l’anello di fidanzamento donatole dal marito prima del matrimonio. Questa assenza non è sfuggita agli occhi vigili degli appassionati, che hanno iniziato a speculare sul significato dietro questa scelta. Ma che hanno notato anche ulteriori dettagli e sviluppi. E non solo perché quell'anello è simbolo dell’amore e dell’impegno reciproco dei Sussex. Ad ogni modo, questa attenzione al dettaglio rivela un particolare retroscena. Curiosi di andare a scoprirlo insieme? Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



