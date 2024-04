Meghan Markle vende marmellata di fragole: ecco quanto costa un solo barattolo prodotto dalla duchessa

Mercoledì 17 Aprile 2024, 14:00

Pare che Meghan Markle si sia data alla "produzione" fatta a mano di marmellate di vari gusti. Le sue marmellate di frutta vengono promosse dai suoi amici alla stregua di altri prodotti alimentari ultra-esclusivi e a marchio di celebrità. Un po' come il miele da $ 250 di LeBron James. Le amiche mondane di Meghan Markle la stanno aiutando a lanciare il suo primo prodotto con il suo nuovo marchio America Riviera Orchard. Parliamo, nello specifico, di un tipo di marmellata con le fragole. Sembrano già essere stati prodotti circa 50 vasetti. La stilista Tracy Robbins e l'argentina Delfina Blaquier hanno pubblicato le immagini della marmellata sulle loro Instagram Stories martedì, stando a quanto detto da The Telegraph. L'etichetta mostra anche che la marmellata è stata prodotta nella città natale di Meghan. Stiamo parlando proprio di Montecito, dove i barattoli vengono venduti come parte di un'edizione limitata. Né Robbins né Blaquier hanno menzionato un prezzo nei loro post. Per altro, il sito web di American Riviera non ha alcuna informazione su come ordinare la marmellata. Ma celebrità come LeBron James e Julianne Moore hanno venduto edizioni limitate di miele che portano i loro nomi attraverso il marchio di lifestyle di lusso Flamingo Estates a 250 dollari. Photo Credits: Kikapress - Music by Korben



