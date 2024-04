Mercoledì 3 Aprile 2024, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 12:46

L'attesa è grande. Il ritorno del principe Harry a Londra previsto per l'8 maggio (data che segna il decimo anniversario degli Invictus Games) potrebbe segnare un primo passo verso una riconciliazione con la famiglia reale. Ma tutti gli occhi sono puntati su Meghan Markle, la cui presenza accanto al marito è ancora da confermare. La duchessa di Sussex non torna in Gran Bretagna dal funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022, ha mancato l'incoronazione di re Carlo nel maggio 2023, alla quale Harry ha partecipato da solo. Il suo nome compare su una copia del programma, come rivela The Express: «Sia Harry che Meghan sono elencati come ospiti ed è stato programmato un discorso, ma c'è ancora un punto interrogativo sulla comparsa o meno di Meghan». Il suo nome è stato scritto a matita come TBC (da confermare).

Re Carlo apre le porte del Castello di Balmoral: per la prima volta si potranno visitare le stanze della residenza dove morì Elisabetta

La visita nell'ospedale pediatrico

Intanto l'ex star di Suits continua la sua attività benefica negli Stati Uniti. Il 21 marzo Meghan ha visitato l'ospedale pediatrico di Los Angeles dove ha letto alcune favole ai bimbi ricoverati. Nel filmato della visita condiviso sui social, Meghan ha salutato il gruppo di bambini radunati per ascoltarla leggere alcune storie, tra cui Rosie Revere, Ingegnere, che lei definisce "una delle mie storie preferite". Gesticolando e cambiando il suono della sua voce, Meghan ha mostrato le sue doti recitative. «I bambini ridevano e cantavano mentre la Duchessa si trasformava in un personaggio ad ogni pagina mentre leggeva i suoi libri preferiti come Rosie the Riveter, Pete the Cat e I Saw a Cat», si legge in una dichiarazione.

Il look

Meghan non ha sfigurato neanche nel look. La Duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegante abito chemisier floreale in chiffon di seta di Oscar De La Renta da $ 3.490 (4 mila euro) con maniche lunghe, risvolto e cintura a fascia. Un abito che aveva già indossato nelle fotografie mostrate nella docuserie Netflix dei Sussex nel 2022, Harry & Meghan. Meghan ha abbinato l'outfit a un classico paio di décolleté nere "Love Affair" da £ 595 (694 euro) con un delicato cinturino del marchio italiano Aquazzura, un capo che Meghan ha sfoggiato in numerose occasioni. La Duchessa ha arricchito il suo outfit con un paio di orecchini a cerchio dorati, semplici ma eleganti.

La raccolta fondi

Literally Healing del Children's Hospital di Los Angeles è un programma di lettura che regala alle famiglie dell'ospedale più di 65.000 libri ogni anno. La storia di Meghan faceva parte della campagna Make March Matter, una raccolta fondi annuale presso l'ospedale che mira a creare speranza e costruire futuri più sani con l'aiuto di "celebrità, imprese e la comunità più ampia". Dal 2016 la campagna ha raccolto più di 10 milioni di dollari a favore del Children's Hospital di Los Angeles. Meghan non è la prima celebrità a visitare l'ospedale per supportare i pazienti, con Tom Holland, Zendaya e Jake Gyllenhaal che hanno fornito ai bambini una speciale proiezione avanzata di Spider-Man: Far From Home nel 2019.