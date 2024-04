Acqualatina, Marzoli nuovo presidente e Mereu vice. Lombardi resta amministratore delegato

Nessuna sorpresa. Ieri il nuovo consiglio di amministrazione di Acqualatina, la società pubblico-privata che gestisce il servizio idrico in provincia di Latina e ad Anzio e Nettuno, ha nominato Cinzia Marzoli alla presidenza della spa, come era ampiamente previsto. Conferme per Marco Lombardi che rimane amministratore delegato e per Stefano Mereu alla vicepresidenza. In una nota la società sottolinea come la Marzoli sarà affiancata anche dai consiglieri di parte pubblica, ovvero Giacinto Giancaspro e Toni De Simone. Marzoli, recentemente dimessasi dalla carica di amministratore unico della Capo d’Anzio (ricoperta dal gennaio 2023 e fino a poche settimane fa) aveva già ricoperto, tra gli altri, incarichi nella stessa Acqualatina (nel collegio sindacale nel 2016) e nella Progetto Ambiente del Comune di Aprilia. Non solo: ha già lavorato in aziende pubbliche, come nell’Ato che in provincia di Viterbo gestisce il servizio idrico integrato.

