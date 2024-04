Frosinone, elezioni europee: in corsa anche Bonaviri. I candidati ciociari diventano cinque

Diventano cinque i candidati ciociari che puntano a uno scranno nell'assemblea di Strasburgo. In corsa nella circoscrizione Centro, infatti, ci sarà anche la frusinate Giuseppina Bonaviri con la lista "Stati Uniti d'Europa". Ad annunciarlo è stato il segretario regionale del Psi, Gian Franco Schietroma. Bonaviri, il cui nome per questa tornata è espressione del Partito socialista, concorrerà alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno da indipendente. «La lista "Stati Uniti d'Europa" è stata costituita da Psi, +Europa, Italia Viva, Radicali italiani ed altre formazioni politiche per modificare profondamente l'attuale Unione europea» ha spiegato Schietroma. Il leader socialista nel Lazio ha aggiunto che al neonato raggruppamento «questa Unione europea non piace, perché senza un'adeguata attenzione per la pace, la giustizia sociale, la difesa dei più deboli e verso efficaci politiche ecosocialiste». Tra i vari incarichi ricoperti, Bonaviri, con un passato da aspirante primo cittadino del capoluogo, è anche presidente del "Centro studi internazionali Giuseppe Bonaviri" e consigliera provinciale di parità. Dai socialisti, dunque, è arrivato il pieno sostegno alla candidatura del medico psichiatra del capoluogo auspicando «un'efficace scossa politica - ha concluso Schietroma -, tale da garantire ai nostri territori i cambiamenti necessari per assicurare un'adeguata crescita in linea con una Europa evoluta, sociale, equa, sostenibile, competitiva».

Gli altri ciociari che inseguono l'elezione all'europarlamento sono Mario Abbruzzese e l'uscente Maria Veronica Rossi per la Lega, Rossella Chiusaroli per Forza Italia (da gennaio è segretario provinciale del partito degli azzurri) e Luciano Conte, consigliere comunale di Sora, per il raggruppamento Alleanza Verdi Sinistra.

Si terrà oggi, intanto, alle 17, presso il parco Matusa, l'incontro di presentazione della candidatura di Enrico Rizzi alle Europee nella lista "Libertà".

Rizzi è noto per le sue battaglie in difesa degli animali. Tra le sue priorità quella di fare in modo che «tutti i Paesi dell'Unione» si dotino di «una legislazione all'altezza di una reale protezione degli animali sia di affezione che selvatici». «La lista "Libertà" - si legge in una nota - ha tra i suoi punti programmatici l'abolizione degli allevamenti intensivi e la ricerca senza uso di animali».