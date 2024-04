Mercoledì 24 Aprile 2024, 10:11

IL PRESIDENTE

LA MOTIVAZIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fervono i preparativi e sale l'attesa per la cerimonia di conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla Provincia di Frosinone.È in programma domani, a partire dalle 11.30, nel piazzale antistante palazzo Jacobucci, sede dell'ente sovracomunale (in caso di maltempo, si svolgerà all'interno nel salone di rappresentanza).Per l'importante occasione, arriverà nel capoluogo il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Proprio il responsabile del dicastero, a marzo, nel corso di un incontro al Viminale, aveva comunicato al presidente Luca Di Stefano la decisione che presto il gonfalone della Provincia sarebbe stato decorato del prestigioso riconoscimento dall'alto valore morale e simbolico.Domani, a Frosinone, presenzieranno anche le massime autorità civili, militari e religiose del territorio.«Desidero ringraziare a nome di tutti i cittadini della provincia il ministro Piantedosi - aveva spiegato Di Stefano dopo aver appreso la notizia -. Renderemo omaggio alle vittime, onoreremo il coraggio dei sopravvissuti e continueremo a custodire nel nostro cuore il patrimonio di sacrificio e di speranza che ci ha portati fino a qui» aveva aggiunto.E domani, 25 aprile, festa della liberazione dall'occupazione nazista, sarà il giorno del ricordo a distanza di oltre ottant'anni dall'inizio del dramma e dalla devastazione che hanno segnato il territorio durante la Seconda guerra mondiale dopo l'8 settembre 1943, giorno dell'annuncio dell'armistizio. Migliaia di morti tra i civili, feriti, sfollati, famiglie senza più un tetto e diversi centri ridotti a un cumulo di macerie, distrutti totalmente o quasi, a causa di numerose incursioni aeree. Tonnellate di esplosivo lasciate cadere sulla Ciociaria dai bombardieri delle forze alleate: da Frosinone a Ferentino, da Anagni a Vallecorsa fino al Cassinate e alla città martire situata sulla linea Gustav e per questo cruento e sanguinoso campo di battaglia. Cassino, per l'alto tributo pagato, già da anni è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare; altri comuni, invece, hanno ricevuto quella al merito civile: in qualche caso è d'oro, in altri è d'argento o di bronzo.Le angosce e il dolore patiti in quel periodo, così come i gesti di coraggio, eroismo e solidarietà, domani saranno al centro di quella che si preannuncia una suggestiva cerimonia, carica di significato. Oltre al ministro Piantedosi, saranno presenti gli amministratori di piazza Gramsci e i sindaci della Ciociaria.Questa la motivazione della decorazione per la Provincia: «In virtù delle immani sofferenze subite e della straordinaria resilienza dimostrata» nel periodo dei «tragici avvenimenti che hanno martoriato il territorio durante la Seconda guerra mondiale, negli anni 1943 e 1944».Il Comune di Frosinone, intanto, come annunciato dal sindaco Riccardo Mastrangeli, chiederà l'assegnazione della medaglia d'argento al merito civile. Ad oggi al capoluogo è stata concessa quella di bronzo.