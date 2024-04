Mercoledì 24 Aprile 2024, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 10:01

Ciociaro in trasferta nella capitale beccato con 200 grammi di cocaina pura al 94% per un equivalente pari a 1268 dosi. L’uomo, un 32enne residente ad Alatri, è stato arrestato l’altra sera a Tor Marancia una zona periferica della capitale dai carabinieri della compagnia Trastevere. È un personaggio già conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti agli stupefacenti ed alle armi, del quale però non vengono fornite le generalità. È stato bloccato dai militari mentre stava percorrendo con la sua auto una delle strade che porta al centro della città. Per l’alatrense sono scattate immediatamente le manette per detenzione ai fini di spaccio. Dalle prime informazioni raccolte sembra che tutto quell’ingente quantitativo di droga fosse destinato al mercato dello spaccio nel frusinate.

LA CONVALIDA

Ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari ed alla presenza del suo avvocato, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Il legale di fiducia ha invece chiesto ed ottenuto che il suo assistito, in attesa del processo, fosse posto agli arresti domiciliari. Già da ieri il trentaduenne ha potuto rientrare nella sua abitazione. Da indiscrezioni raccolte, sembra che i carabinieri che avevano ricevuto una segnalazione siano andati a colpo sicuro. La certezza che stavano indagando nella giusta direzione l’hanno avuta quando nel vano della vettura è stato ritrovato quell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Droga destinata - a quanto sembra - agli assuntori della Frosinone bene ma anche in altre zone limitrofe del territorio ciociaro.