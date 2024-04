Commercio ed economia, siglato accordo bilaterale tra Confimprese Italia e China International Import Expo

Un nuovo passo in avanti a sostegno dello sviluppo imprenditoriale sulla direttrice Italia-Cina. A Milano, in occasione della conferenza di presentazione della VII edizione della Ciie (Italia) promossa dal consolato cinese in Italia, è stato siglato un accordo bilaterale tra Confimprese Italia e China International Import Expo, fiera internazionale giunta alla settima edizione, prevista a Shanghai dal 5 al 10 novembre 2024. Il Ciie è stato proposto e annunciato da Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese. “L'esposizione delle importazioni ha lo scopo di promuovere il mercato interno cinese alle società straniere e di aumentare il consumo interno - si legge in una nota -. L’accordo - fa sapere Confimprese Italia - è volto a favorire la cooperazione nel campo economico e commerciale tra Cina e Italia e a incoraggiare un maggior numero di aziende e istituzioni italiane a cogliere le opportunità offerte dal mercato cinese. Tale cooperazione potrà essere sviluppata anche attraverso la possibile individuazione di punti distributivi dedicati alle esigenze di entrambe le realtà imprenditoriali”.

“Nel dettaglio - si aggiunge nella nota - le parti si propongono di offrire prodotti e servizi a supporto delle esigenze delle due comunità, favorendo la presentazione e il successivo accompagnamento dei reciproci affiliati, anche attraverso il supporto della Camera di Commercio cinese in Italia e italiana in Cina.

La collaborazione si indirizzerà altresì verso la realizzazione di iniziative congiunte di promozione a favore dello sviluppo di business negli ambiti di riferimento”.

“Abbiamo siglato un importante Memorandum of Understanding per avviare una forte cooperazione commerciale con istituzioni e aziende cinesi. Sono tantissime le imprese italiane che ci chiedono aiuto per avviare rapporti di interscambio oltreoceano. Abbiamo da sempre intrattenuto un cordiale rapporto con la Cina ed ora grazie a questo accordo stringeremo ancor più il legame di cooperazione per promuovere un import/export più orientato ed efficiente” ha dichiarato Guido D'Amico, presidente di Confimprese Italia.