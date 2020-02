Intesa San Paolo, primo gruppo bancario in Italia

Intesa Sanpaolo S.p.A. è attiva dal mese di gennaio 2007. L'istituto nasce dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Ha sede legale e amministrativa nella città di Torino e sede secondaria in via Monte di Pietà, 8, in Milano. Primo gruppo bancario in Italia per numero di sportelli e per quota di mercato, la società fa parte del paniere dell'indice FTSE MIB ed è quotata nella Borsa di Milano. L'eventuale aggregazione di Intesa Sanpaolo con Ubi farebbe scalare al gruppo la classifica delle banche in Europa, risultando terza per capitalizzazione e settimana per proventi operativi netti: Di seguito la tabella delle principali banche europee per proventi operativi netti e quella per capitalizzazione: Banca miliardi di euro Santander 50 Bnp Paribas 45 Ubs 26 Barclays 25 Bbva 25 Bpce 25 Soc. Generale 25 Deutsche Bank 22 Intesa Sanpaolo+ Ubi 21.

