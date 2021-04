Friuli Venezia Giulia, tra Dolomiti e vigneti

Il Friuli Venezia Giulia è una regione del nord-est dell'Italia che si affaccia sul mare Adriatico e confina con l'Austria e la Slovenia. Il Friuli fa da scenario ai picchi delle Dolomiti e ai floridi vigneti famosi per i vini bianchi. Trieste, il capoluogo, apparteneva in passato all’Impero austro-ungarico del XIX secolo. Le attrazioni più famose sono il centro storico, il lungomare di piazza dell'Unità d'Italia e il Castello di Miramare, ex residenza reale.

