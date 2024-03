Cos'è il niqab, quando è vietato indossarlo in Italia e le differenze con Burqa e Hijab

Il niqab, spesso confuso con il Burqa, è un velo presente nella tradizione araba preislamica e in quella islamica, che copre l'intero corpo della donna, compreso il volto, lasciando scoperti solo gli occhi. Il tema è emerso dopo il caso della bambina di dieci anni, immigrata di seconda generazione, arrivata a scuola vestita con il niqab, grande velo di colore scuro che copre il corpo della donna lasciando soltanto una fessura per gli occhi. La maestra ha chiesto che la piccola tornasse in classe a volto scoperto, come di fatto è poi avvenuto. Come riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola a scuola saranno svolti accertamenti sul caso e sono stati informati i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città che da anni lavorano per l'integrazione dei bambini e per il rispetto dei diritti dell'infanzia. La comunità islamica pordenonese ha accolto con scetticismo e preoccupazione la notizia.

Bimba di 10 anni entra a scuola con il niqab, la maestra le fa scoprire il volto: il caso a Pordenone