Il Consiglio dei ministri sulla siccità, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe riunirsi alle 19.30. Si attende il rientro del premier Mario Draghi da Canazei. Le prime cinque Regioni per cui in serata dovrebbe essere decretato lo stato di emergenza, come confermano le stesse fonti, sono: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto.