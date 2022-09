Scuole chiuse a Napoli, Caserta, Benevento, Ischia, Portici, Gragnano, Ercolano, Afragola, Aversa. Lunedì nero, elenco comuni

Scuole chiuse per maltempo in Italia. In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani 26 settembre, a Napoli lascia le scuole chiuse «Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico». Le scuole destinate a seggio elettorale, «sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e Asl Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico». Nella cinta nord di Napoli restano chiuse le scuole anche a Qualiano.

Scuole chiuse ad Afragola

In considerazione della proroga dell'allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Afragola Antonio Pannone «per la giornata di domani è in procinto di emanare un'ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico», si legge in una nota. Le scuole adibite a seggio elettorale, prosegue la nota , «sulla base di un rigoroso programma di pulizia e di sanificazione , riprenderanno le attività didattiche da mercoledì 28 settembre».

Scuole chiuse a Ischia

Il perdurare di condizioni meteorologiche sfavorevoli e l'annunciata allerta meteo di colore arancione ha portato alla chiusura per domani di tutti le scuole di ogni ordine e grado dell'isola d'Ischia. La decisione di sospendere l'attività didattica è stata assunta dai sindaci di Barano, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana e dal commissario prefettizio che attualmente regge il comune di Casamicciola; i sindaci hanno anche diramato un avviso per indurre la popolazione a limitare al minimo gli spostamenti per la situazione di potenziale pericolo.

Scuole chiuse a Portici, Gragnano, Torre del Greco, Ercolano e San Giorgio a Cremano

Parchi pubblici, cimiteri e scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, resteranno chiusi domani lunedì 26 settembre nei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano (Napoli) a seguito della proroga da parte della Protezione Civile Regionale dell'allerta meteo arancione. È quanto stabilito con apposita ordinanza dai sindaci Vincenzo Cuomo (Portici) e Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano). In particolare, a Portici e San Giorgio a Cremano martedì 27 settembre resteranno chiusi solo i plessi sede di seggi elettorali. «Quest'ultima decisione, relativa al giorno 27, è dovuta all'impossibilità di intervenire tempestivamente, causa meteo, per compiere le operazioni di disinfezione, necessarie a riconsegnare le scuole dopo le votazioni» ha spiegato Giorgio Zinno che ha disposto anche per domani, l'interdizione del sottopasso in via Cupa Mare: l'accesso sarà consentito solo ai residenti, con la massima precauzione. Oggi e domani sarà interdetto anche il tratto pedonale di via Cupa San Michele, subito dopo l'ingresso della scuola Don Milani fino al sottopasso. Resta costantemente monitorato anche il sottopasso di via Farina e via Mormone, strade considerate a rischio ma dove al momento non si sono verificate criticità tali da dover disporne la chiusura. Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Torre del Greco (Napoli). Il sindaco della città vesuviana, Giovanni Palomba, ha firmato un'ordinanza con la quale, viste le previsioni meteorologiche tali da determinare «la probabile impraticabilità delle strade, con conseguenti difficoltà disagio e pericolo per il transito veicolare e pedonale», ordina «la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, statali e non» ma anche dei parchi e dei giardini comunali. Il primo cittadino si è anche riservato di prendere «ulteriori provvedimenti in relazione all'andamento meteorologico - invitando la popolazione - ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità». Scuole chiuse domani anche a Gragnano. Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, con propria ordinanza ha deciso di chiudere, per la giornata di lunedì 26 settembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, i parchi pubblici e il cimitero comunale.

Scuole chiuse a Caserta e Aversa

Anche i sindaci di Aversa Alfonso Golia e di Caserta Carlo Marino hanno già disposto la chiusura delle scuole per domani per effettuare verifiche relative ad infiltrazioni e staticità strutturale.

Scuole chiuse a Benevento

Domani scuole e uffici pubblici chiusi a Benevento. È quanto ha disposto il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella in seguito all'allerta meteo arancione. «L'allerta meteo arancione - ha detto Mastella - impone questa misura a tutela della sicurezza dei cittadini. Tutti abbiamo sotto gli occhi la recente alluvione nelle Marche».

La situazione in provincia di Salerno

Scuole chiuse a Nocera Inferiore. Chiusi scuole, parchi e cimitero anche a San Marzano sul Sarno. Analogo provvedimento anche a Siano. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha disposto, con apposita ordinanza, per domani, 26 settembre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa a seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale. Nell'ordinanza sindacale si invitano i cittadini ad uscire di casa e o ad utilizzare le auto soltanto in caso di urgenze o di particolari esigenze. E, sempre, per la giornata di domani sono stati istituiti divieti di sosta, a scopo precauzionale, nelle aree soggette ad allagamento ed ubicate in prossimità allo sbocco dei canali d'acqua attraversanti il territorio comunale.