Unabomber, l'inchiesta si allarga: indagini sul dna di 15 persone a venti anni di distanza dagli attentati

Unabomber, in aggiunta agli undici sospettati nel caso riaperto presso la Procura di Trieste, si sta prendendo in considerazione l'acquisizione del dna di altre quindici persone. Il colonnello Giampietro Lago e l'antropologa molecolare forense Elena Pilli dell'Università di Firenze agiscono come consulenti per la Procura in questa fase delicata. La notizia è stata rivelata dal quotidiano friulano Messaggero Veneto. Le persone coinvolte sono già state sospettate in passato e provengono dalle province di Pordenone e Udine, ma all'epoca non furono ritenute di interesse per le indagini. Tuttavia, sembra che la Procura voglia esplorare ogni possibilità, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie disponibili, che potrebbero portare a sviluppi significativi nelle indagini.

Unabomber, il caso si riapre. Francesca Girardi: «Dopo 20 anni spero di sapere chi mi ha colpito»

Unabomber, la prossima udienza

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, la prossima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, è prevista per lunedì 18 marzo.

A questo gruppo di individui verrà richiesto di sottoporsi volontariamente al prelievo del DNA; nel caso di un rifiuto, il giudice potrebbe decidere di ordinare il prelievo forzato. Questi accertamenti genetici sono stati autorizzati sotto forma di incidente probatorio, dopo la riapertura dell'inchiesta, avvenuta a distanza di 16 anni dagli attentati avvenuti nel Nord Est tra il 1994 e il 2006.

La richiesta di riapertura dell'inchiesta è stata avanzata dal giornalista Marco Maisano e da due vittime degli attentati, Francesca Girardi e Greta Momesso. Questi ultimi sono convinti che alcuni reperti, di cui hanno ottenuto l'autorizzazione a visionare, siano stati maneggiati e possibilmente contaminati. Maisano ha dedicato molto tempo a un podcast sull'Unabomber; Girardi, ora 28enne, è stata vittima di un attentato nel 2003 quando, a soli 9 anni, ha raccolto un evidenziatore giallo che le è esploso in faccia sul greto del fiume Piave; Momesso, all'età di otto anni, nel 2005 è stata colpita dall'esplosione di una candela-bomba in una chiesa.

Unabomber, si riapre il caso: la procura riavvia le indagini a 16 anni dall'ultimo attentato

Nel corso degli anni, centinaia di investigatori provenienti da varie procure, tra cui Pordenone, Udine, Treviso, Venezia e, più recentemente, Trieste, si sono alternati nell'indagine su questi 34 attentati. Questo è il motivo per cui Trieste è ora il distretto giudiziario competente. Il Procuratore capo, Antonio De Nicolo, e il sostituto Federico Frezza sono incaricati dell'inchiesta.